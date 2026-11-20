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- Категорія
- Війна
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Удари РФ по українським містам та заяви світових лідерів: головні новини ночі 20 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 листопада 2026 року:
Росія пошкодила три мости в Києві: Кличко повідомив, де перекрито рух Читати далі –>
Трамп визнав складнощі після зустрічі з Путіним і Сі: про що не вдалося домовитися Читати далі –>
Росія вдарила дроном по лікарні в Харкові: четверо постраждалих і десятки вибитих вікон Читати далі –>
Росія атакувала Київ балістикою: у двох районах спалахнули пожежі Читати далі –>
Україна отримає €90 млрд від ЄС: у Берліні оголосили про нові гарантії безпеки та військової допомоги Читати далі –>
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