ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 листопада 2026 року:

Росія пошкодила три мости в Києві: Кличко повідомив, де перекрито рух Читати далі –>

Трамп визнав складнощі після зустрічі з Путіним і Сі: про що не вдалося домовитися Читати далі –>

Росія вдарила дроном по лікарні в Харкові: четверо постраждалих і десятки вибитих вікон Читати далі –>

Росія атакувала Київ балістикою: у двох районах спалахнули пожежі Читати далі –>