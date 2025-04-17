Удари РФ по енергетиці: окупанти пошкодили об'єкт в одній з областей

Обстріли енергетики

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У четвер, 17 квітня, армія РФ вдарила по об'єкту енергетики на Дніпропетровщині. Є руйнування.

Про це повідомляє ДТЕК.

Які наслідки удару

Сьогодні вранці внаслідок атаки дронами було пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК в Дніпропетровській області. Будівлі та техніка зазнали серйозних пошкоджень. На щастя, співробітники не постраждали.

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“Робимо все можливе, щоб електропостачання Дніпропетровщини було без перебоїв”, — наголосили у відомстві.

Раніше в ОПУ сказали, що угода, досягнута під час перемовин у Саудівській Аравії щодо припинення атак на енергетичну й портову інфраструктуру, а також щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, на думку Києва, залишається чинною.