Удари Росії по енергетиці України: в ISW назвали дві мети Путіна

РФ знищує енергетику України / © Associated Press

Серія ударів РФ по енергетиці України є частиною більш ширшої кампанії. Вона спрямована на заморожування країни цієї зими, а також примус її та Заходу до самоутримання в ухваленні політичних рішень, вигідних Росії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Посилена Росією кампанія далекобійних ударів, спрямованих проти української енергетичної інфраструктури протягом осені 2025 року та зими 2025-2026 років, значно погіршила стан української енергомережі», — йдеться у звіті.

Росіяни б’ють по енергоінфраструктурі, поблизу якої немає жодних військових цілей, а також що окупанти перешкоджають проведенню ремонтів пошкоджених об’єктів, запускаючи над ними дрони.

Максим Тімченко, очільник ДТЕК, повідомив Reuters, що російські удари по енергетичній інфраструктурі ДТЕК знизили загальну потужність виробництва електроенергії ДТЕК на 60-70% і завдали збитків, вартість яких оцінюється в 64-70 мільярдів доларів.

Росія має намір погіршити потужності України з виробництва електроенергії та її здатність забезпечувати українців теплом у розпал зими, зокрема шляхом спроб розділити енергетичну мережу України навпіл та створити енергетичні острови, відрізані від систем виробництва, постачання та передавання електроенергії України.

«РФ щоосені та зими завдає серії посилених ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Це є спробою Росії погіршити енергетичну безпеку та промисловий потенціал України, а також деморалізувати українське населення. Тривала та постійно посилювана кампанія далекобійних ударів Кремля проти України є лише одним із показників незацікавленості Москви у мирі», — наголосили в ISW.

Нагадаємо, Росія почала посилювати інтенсивність своїх ударів по енергетичній інфраструктурі України протягом осені 2025 року та зими 2025-2026 років.

З наближенням зими росіяни почали дуже бити по об’єктах енергетики практично щодня, у низці регіонів відбуваються відключення електроенергії.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що зараз в Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від ударів РФ.