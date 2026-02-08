Андрій Сибіга / © Getty Images

Російські загарбники цілеспрямовано атакують українську енергосистему, що змушує атомні електростанції працювати у критичних режимах і створює безпосередню загрозу масштабної ядерної аварії для всієї Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, через систематичні обстріли три діючі українські атомні станції вимушені знижувати потужність. В окремих випадках, наголосив міністр, відбувається автоматичне відключення енергоблоків.

Ситуацію додатково ускладнюють регулярні польоти російських безпілотників над майданчиками Рівненської та Хмельницької АЕС.

Сибіга підкреслив, що наразі ситуація залишається контрольованою виключно завдяки професіоналізму персоналу станцій, однак Росія свідомо продовжує курс на ескалацію.

«Російський терор ставить всю Європу під загрозу ядерного інциденту — партнери та ЗМІ повинні звернути на це увагу і діяти негайно, щоб зупинити ядерних терористів у Москві», — наголосив міністр.

Україна, за його словами, наполягає на посиленні санкційного тиску на Росатом, а також на наданні додаткових засобів протиповітряної оборони.

Йдеться про захист ключових енергетичних вузлів, від стабільної роботи яких безпосередньо залежить безпека та функціонування українських АЕС.

«Світ повинен звернути увагу на неприйнятну і безвідповідальну поведінку Росії, яка наражає на пряму загрозу сотні мільйонів європейців», — підсумував Андрій Сибіга.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що під час крайньої атаки основною ціллю росіян стали енергомережа, генерація та розподільчі підстанції.

Ми раніше інформували, що в ніч проти 7 лютого ворог завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.