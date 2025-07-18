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- Війна
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Удари Росії по Харківщині та Запоріжжю й атака дронів на Московську область
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 липня 2025 року:
Російські дрони атакували Запоріжжя: вибухи в кількох районах, працює ППО Читати далі –>
Атака невідомих дронів на Підмосков’я: зафіксовано проліт БПЛА Читати далі –>
Атака росіян на Запоріжжя: є поранений Читати далі –>
РФ завдала удару по Чугуєву: пошкоджені будинки та є постраждалі Читати далі –>
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