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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2331
Час на прочитання
1 хв

Удари Росії по Харківщині та Запоріжжю й атака дронів на Московську область

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 липня 2025 року:

  • Російські дрони атакували Запоріжжя: вибухи в кількох районах, працює ППО Читати далі –>

  • Атака невідомих дронів на Підмосков’я: зафіксовано проліт БПЛА Читати далі –>

  • Атака росіян на Запоріжжя: є поранений Читати далі –>

  • РФ завдала удару по Чугуєву: пошкоджені будинки та є постраждалі Читати далі –>

  • Трамп активно просуватиме своє бачення завершення війни в Україні — Держдеп Читати далі –>

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