Обвал експорту російського зерна / © Pexels

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Українські удари в Азовському морі суттєво ускладнили російський експорт зерна. За прогнозами, у липні російські експортери зможуть поставити за кордон лише 1,5 млн тонн пшениці.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Це майже на третину менше, ніж у липні минулого року, коли було експортовано 2,1 млн тонн, і майже удвічі нижче за середній показник останніх п’яти років, який становив 3,1 млн тонн.

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За оцінками компанії «Совэкон», такі обсяги стануть найнижчими від 2017 року та фактично повернуть російський експорт до рівня десятирічної давності.

Як зазначає видання, під загрозою опинилося близько 25% загального експорту російського зерна та соняшникової олії, які відвантажуються через мілководні порти за Керченською протокою. Саме через ці порти здійснюється торгівля з країнами Близького Сходу та Туреччиною, яка є найбільшим покупцем російського зерна й закуповує майже п’яту частину його експорту.

Ситуацію також ускладнює зниження попиту на російську пшеницю з боку Єгипту та турецьких імпортерів.

Через проблеми із судноплавством у Керченській протоці наразі повністю зупинився експорт зерна річкою Дон. Минулого сільськогосподарського сезону цим маршрутом було вивезено 14,7 млн тонн зерна та продуктів його переробки, що становило 27% усього зернового експорту Росії.

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У холдингу «Урал-Дон» повідомили, що всі портові елеватори на Дону вже заповнені. Через це закупівлі зерна фактично припинено, нові партії не приймаються, а частина вже укладених експортних контрактів опинилася під загрозою зриву через неможливість відвантаження продукції.

Теоретично вантажі можна було б переорієнтувати до чорноморських портів Новоросійська та Туапсе, однак, як зазначається у публікації, на практиці це майже неможливо. Портова інфраструктура Краснодарського краю та залізничні підходи не здатні забезпечити перевалку всіх обсягів, які традиційно експортує південь Росії.

Крім того, вузькі транспортні підходи до портів Новоросійська і Туапсе не дозволяють прийняти значне збільшення вантажопотоку, а самі порти не пристосовані для експорту швидкопсувної продукції глибокої переробки, бобових культур і твердих сортів пшениці, стверджує видання.

Раніше повідомлялося, що попри очікування гарного врожаю, російські аграрії готуються до значних збитків через наслідки війни проти України.

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Ми раніше інформували, що Росія використовує «тіньовий флот» для торгівлі краденою українською пшеницею.

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