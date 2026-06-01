Удари ЗСУ по Криму спричинили дефіцит палива: ворог визнав ефективність українських атак

Удари ЗСУ по Криму / © Сили спеціальних операцій ЗСУ

Російські окупанти скаржаться на удари по Криму і відсутність палива. Зокрема, пропагандист каналу Соловйова, так званий Fighterbomber, підбив підсумки ударів ЗСУ.

Про це розповів блогер та політичний оглядач Денис Казанський.

Російський пропагандист Fighterbomber (Ілля Туманов) поскаржився на ефективні удари ЗСУ по Криму. Зокрема, він поділився, чому у Криму загострилася паливна криза.

Після результативних ударів Сил оборони у Криму дозволили перевозити паливо лише залізницею в окремих випадках. Російські власники цистерн відмовляються їх надавати через відсутність страхування.

Крім того, залізничний пірс заблоковано, а всі три залізничні пороми виведено з ладу. Новий пором росіяни розраховують побудувати не раніше вересня.

Також ворогу бракує моряків для їх обслуговування.

Пропагандист додав, що альтернативні шляхи постачання палива до Криму також заблоковані або недієві. Через це на автомобільних поромах утворилися черги до 5 діб, а цивільні водії навідріз відмовляються везти автоцистерни через окуповані території навіть за подвійну чи потрійну плату.

Ситуацію на самому півострові погіршує те, що приватний бізнес не хоче зберігати паливо на своїх базах через постійні атаки ЗСУ.

Страхові компанії відмовляються страхувати паливо від ризиків українських ударів.

Денис Казанський написав, що єдиний можливий вихід з паливного колапсу у Криму — припинення агресії проти України.

Нагадаємо, у ніч проти 31 травня російський Саратовський нафтопереробний завод, який входить до структури «Роснефти» та забезпечує паливом окупаційні війська, атакували ударні безпілотники. У місті пролунали вибухи, й, за попередніми даними моніторингових каналів, було уражено установку ізомеризації.

Окрім цього, удару безпілотників зазнала нафтобаза в населеному пункті Матвєєв Курган Ростовської області, що призвело до займання паливного сховища приватного підприємства. Цю інформацію підтвердив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У ніч на 29 травня українські дрони атакували стратегічні промислові об’єкти зберігання палива у Волгограді та Ярославлі. Тоді через загрозу БпЛА влада тимчасово зупиняла роботу ярославського аеропорту та перекривала рух у бік Москви, а серед уражених об’єктів опинився найбільший у Волгоградській області НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

Також Сили оборони вдарили по військових об’єктах противника на окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей на глибині 70–100 км від лінії фронту. Загалом зафіксовано 21 результативне влучання.

Операцію здійснили підрозділи 414-ї бригади «Птахи Мадяра» та 413-го «Рейд» у координації з Центром глибинного ураження СБС. Під удар, зокрема, потрапив полігон підрозділів 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ — формування, що коїло воєнні злочини в Бучі.

За попередніми даними, зафіксовано 9 загиблих, 9 поранених та 13 зниклих безвісти. Серед уражень також полігон «Трьохізбенка» в районі Кряківки, полігон біля «Приморського Посаду», газове сховище в Єнакієвому та російські логістичні маршрути на Донеччині.

