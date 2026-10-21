Удари ЗСУ по російській техніці обвалилися більш ніж удвічі: ISW показав тривожні дані

Український безпілотник (ілюстративне фото) / © Міноборони України

Реклама

Кількість ударів українських безпілотників по російській техніці різко зменшилася після запровадження обмежень у роботі супутникової системи Starshield. За даними Інституту вивчення війни (ISW), 14 жовтня число таких атак упало більш ніж удвічі. Водночас повідомлення про повне відновлення зв'язку залишаються суперечливими.

Про це пише Newsweek із посиланням на дані ISW та українських експертів.

Реклама

Згідно з графіком аналітиків, 14 жовтня кількість ударів по російській техніці скоротилася до менш ніж 50 за добу. Раніше цей показник регулярно становив 100–150 атак, а на початку жовтня іноді перевищував 200.

Реклама

Того ж дня українські оператори дронів зіткнулися з обмеженнями Starshield — військової версії Starlink від SpaceX. За інформацією видання, максимальна швидкість їхніх безпілотників знизилася приблизно вдвічі, до 160 км/год.

Обмеження вплинули не лише на ударні можливості України, а й на роботу деяких дронів-перехоплювачів, які протидіють російським реактивним безпілотникам.

Генеральний директор благодійної організації Hope for Ukraine Юрій Бойечко заявив, що проблеми зі зв'язком ускладнили перехоплення російських дронів, через що, за його оцінкою, зросла кількість ударів по цивільній інфраструктурі. Крім того, перебої вплинули на евакуаційні групи та доставлення медичних вантажів під обстрілами.

15 жовтня Kyiv Independent із посиланням на джерело в Міноборони України повідомило про відновлення зв'язку. Однак радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов згодом заявив, що обмеження швидкості Starshield досі діють.

Реклама

Окремо Зеленський звинуватив США у призупиненні передавання розвідувальної інформації Україні. Держсекретар Марко Рубіо відкинув ці звинувачення, проте конгресмен-демократ Юджин Віндман у коментарі CNN назвав його слова «відвертою брехнею», заявивши, що це призводить до загибелі людей в Україні.

Обмеження Starlink для України: що відомо про рішення Маска та можливі альтернативи

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела повідомила, що Ілон Маск особисто наказав обмежити роботу Starlink для України. Перед цим він нібито контактував із високопосадовцями США, зокрема Дональдом Трампом. Американський президент раніше критикував українські удари по російській нафтовій інфраструктурі через їхній можливий вплив на ціни енергоносіїв. Водночас невідомо, чи погоджував він обмеження супутникового зв'язку. Сам Трамп заявив, що не знає, хто ухвалив рішення.

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов попереджав, що проблеми зі Starlink ускладнюють боротьбу з російськими реактивними «Шахедами». Зокрема, обмеження заважають стабільному зв'язку зі швидкісними дронами-перехоплювачами, які розробляють українські фахівці. Україна намагається переконати американських партнерів скасувати ці обмеження, адже система потрібна не лише для бойових завдань, а й для зв'язку військових із родинами.

Водночас повноцінної заміни Starlink наразі немає, зазначав авіаційний експерт Богдан Долінце. За його словами, Mesh-модеми не здатні забезпечити аналогічні можливості, а європейська мережа OneWeb поступається за кількістю супутників, покриттям, швидкістю та надійністю. Ще один потенційний варіант — європейська система GOVSATCOM, однак поки невідомо, чи зможе вона забезпечити керування безпілотниками в русі в режимі реального часу.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів