Угода неможлива: Джонсон не розділяє оптимізму щодо швидкого вирішення війни в Україні

За словами Джонсона, партнери G7 погодилися, що вони повинні допомогти і зміцнити позиції України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не висловлює особливого оптимізму щодо швидкого вирішення війни в Україні.

Про це британський прем'єр сказав в інтерв'ю німецькому виданню ZDF після саміту "Великої сімки".

"Звичайно, всі хочуть, щоб війна закінчилася. Вони відчайдушно хочуть, щоб війна закінчилася. Але неможлива угода. Путін не пропонує мирної угоди. Зеленський не може запропонувати угоду", – сказав він.

За словами Джонсона, саме тому партнери G7 погодилися, що вони повинні допомогти Зеленському протриматися і зміцнити позиції України. Мета "Сімки" полягає в тому, щоб допомогти Зеленському поставити себе в найкраще положення, якщо колись все ж відбудуться переговори з Росією. Наразі така стратегія.

"Водночас ми хочемо впевнитись, що ми також готові надати Україні гарантії щодо майбутнього, зокрема те, що вони отримають озброєння НАТО, розвідувальні дані й так далі", – зазначив британський прем’єр.

Раніше Борис Джонсон заявив про "токсичну маскулінність" Путіна.

Нагадаємо, що лідери G7 на саміті висміяли Путіна. Західні лідери пригадали фото російського диктатора, на якому він з оголеним торсом позує верхи на коні.

Радник керівника ОП Олексій Арестович своєю чергою пояснив, що означає висміювання Путіна лідерами G7.

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