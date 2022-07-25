"Угода про експорт зерна не заважає Росії продовжувати обстріли України" - Лавров

Угода про експорт зерна морським шляхом, яка була підписана 22 липня між Україною, Туреччиною та ООН, не заважає Росії продовжувати війну проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

"Немає нічого в зобов'язаннях, які Росія взяла на себе, у тому числі в рамках підписаних 22 липня у Стамбулі угод, що забороняло б нам продовжувати "спеціальну військову операцію" (війну - ред.), знищуючи військову інфраструктуру та інші військові цілі", - заявив він.

Лавров стверджує, що зерновий термінал Одеси знаходиться на значній відстані від військових об'єктів, а ракетні удари нібито не перешкоджають експорту зерна.

Нагадаємо, окупанти вранці 23 липня, на наступний день після підписання угоди, завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російських ракети, ще дві збила ППО.

Згодом речниця МЗС РФ Марія Захарова підтвердила, що Росія атакувала порт.

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