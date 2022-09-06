"Угода з дияволом": Кулеба пояснив, чого домагається Путін енергетичним шантажем і чому небезпечно йому поступитися

Росія шантажує Європу енергетикою, щоб зруйнувати стабільність європейців.
Своїм енергетичним шантажем Путін хоче зруйнувати стабільність і добробут кожного дому в Європі.
Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.
Міністр наголосив, що ті країни, які пропонують поступитися РФ, лише створюють додаткові проблеми, адже "угода з дияволом не принесе ні миру, ні стабільності".
"Своїм енергетичним шантажем Путін хоче зруйнувати стабільність і добробут кожного дому в Європі. Ті, хто пропонує поступитися, лише створюють додаткові проблеми. Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ні миру, ні стабільності", - написав Кулеба.
Раніше перша леді України Олена Зеленська наголосила, що допомога Україні в умовах війни не просто необхідна, це справа виживання. За її словами, коли у світі рахують, "скільки коштів залишилося на рахунку або в гаманці, українці, на жаль, рахують своїх загиблих".
Нагадаємо, Подоляк прокоментував енергетичну кризу в Європі.
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