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"Угода з дияволом": Кулеба пояснив, чого домагається Путін енергетичним шантажем і чому небезпечно йому поступитися

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"Угода з дияволом": Кулеба пояснив, чого домагається Путін енергетичним шантажем і чому небезпечно йому поступитися

Фото: ТСН.ua

Росія шантажує Європу енергетикою, щоб зруйнувати стабільність європейців.

Своїм енергетичним шантажем Путін хоче зруйнувати стабільність і добробут кожного дому в Європі.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

Міністр наголосив, що ті країни, які пропонують поступитися РФ, лише створюють додаткові проблеми, адже "угода з дияволом не принесе ні миру, ні стабільності". 

"Своїм енергетичним шантажем Путін хоче зруйнувати стабільність і добробут кожного дому в Європі. Ті, хто пропонує поступитися, лише створюють додаткові проблеми. Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ні миру, ні стабільності", - написав Кулеба.

Раніше перша леді України Олена Зеленська наголосила, що допомога Україні в умовах війни не просто необхідна, це справа виживання.  За її словами, коли у світі рахують, "скільки коштів залишилося на рахунку або в гаманці, українці, на жаль, рахують своїх загиблих".

Нагадаємо, Подоляк прокоментував енергетичну кризу в Європі.

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