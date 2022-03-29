Угоди між Росією та Україною буде недостатньо для зняття з РФ британських санкцій - Джонсон

Одного лише припинення вогню недостатньо для скасування британських санкцій.
Угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо, щоб скасувати санкції Великої Британії проти Росії.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на зустрічі з міністрами, передає Euronews.
"Прем'єр-міністр сказав, що саме припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великої Британії з Росії", - сказав прессекретар Джонсона журналістам, розповідаючи про засідання кабінету міністрів.
Джонсон також зазначив, що тиск на Путіна необхідно посилити як шляхом подальших економічних заходів, так і наданням військової допомоги Україні.
Нагадаємо, сьогодні у Туреччині пройшов черговий раунд українсько-російських переговорів. За підсумками Давид Арахамія озвучив основні положення нової системи безпеки України.
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