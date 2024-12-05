За словами Сіярто, Дональд Трамп прагне якнайшвидшого завершення війни, тоді як Камала Гарріс нібито підтримує її продовження.

Після президентських виборів у США завершення повномасштабної війни в Україні виглядає як ніколи близьким, хоча ризик ескалації, за словами угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто, залишається дуже високим.

Про це повідомляє місцеве видання Hirado.

Сіярто зазначив, що війна в Україні стала однією з ключових тем виборчої кампанії у Сполучених Штатах. Він стверджує, що республіканець Дональд Трамп виступав за якнайшвидше завершення війни, тоді як демократка Камала Гарріс нібито підтримувала ідею її продовження.

“Ми докладаємо всіх зусиль, щоб мета Дональда Трампа припинити цю війну стала реальністю”, — заявив Сіярто.

Нагадаємо, що за інформацією західних ЗМІ, Україна планує найближчим часом заявити про свою готовність до миру з Росією. Зазначається, що питання вступу України до НАТО не викликало зацікавленості у команди Трампа.