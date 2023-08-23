Угорщина готова стати посередником у мирних переговорах: президентка зробила неочікувану заяву

Президентка Угорщини Каталін Новак засудила російську агресію та заявила, що її країна і надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу. Також вона зазначила, що Угорщина готова бути посередником у мирних переговорах.

Про це вона сказала у своєму виступі на саміті "Кримської платформи".

Новак наголосила, що її обрали президенткою на 75 день повномасштабної війни Росії проти України. Президентка Угорщини додала, що її країна засуджує вторгнення та визнала про місце України у Європі.

"Я підтвердила: угорці засуджують збройне вторгнення і Україна займає своє місце в Європі. Я також зазначила, що воєнні злочини треба розслідувати. Що ми відстоюємо сторону невинних жертв і що Угорщина готова відігравати роль посередника в мирних перемовинах", - сказала Каталін Новак.

Вона також додала, що "війна почалася в Криму, і вона повинна завершитися звільненням Криму".

Нагадаємо, президентка Угорщини Каталіна Новак у вівторок, 22 серпня, прибула з робочим візитом на Закарпаття. Її приїзд стався напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи, який пройде 23 серпня.

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