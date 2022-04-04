Угорщина на виборах вирішувала, чи змістити прихильника Росії Віктора Орбана: різниця між кандидатами у три відсотки

Угорщина на виборах вирішувала, чи змістити прихильника Росії Віктора Орбана: різниця між кандидатами у три відсотки

Стояти осторонь війни в Україні - так поводиться Угорщина за Віктора Орбана.

Вибори до угорського парламенту - справа, здавалося би, внутрішня і буденна, та через війну в Україні - за ними нині стежить увесь світ. Адже від того, яка партія, а з нею - і прем’єр, прийдуть до влади, залежатиме, чи лишиться Угорщина дружньою до Росії - формально нейтральною, як каже чинна влада. Чи - навпаки переорієнтується на захід, як пропонує опозиція.

Про це розповідає кореспондентка «Радіо свобода» Зоряна Степаненко для ТСН.

Саме в цьому головно змагалися політсили, й про це - в чергах сперечалися виборці. Явка незвично висока. «Сподіваюся, наш вибір буде важливим для наших дітей та онуків, щоби могли з гордістю сказати, що вони європейці», - кажуть виборці.

«Давайте залишимо все, як є зараз. Ми не повинні вплутуватися у війну», - твердять інші. .

Стояти осторонь війни в Україні - так поводиться Угорщина за Віктора Орбана. 12 років як він прем’єр, і це - рекорд у порівнянні з главами інших європейських урядів. І це не все, чим він вирізнився. Відверто симпатизував Путіну і жодного разу від 2014 року, на відміну від решти європейських лідерів, не засудив анексію Криму. Зате критикував західні санкції. А тепер, попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, критикує їхнє посилення. Угорщина - категорично проти бойкоту російських енергоносіїв.

«Це не наша війна. Ми там нічого не виграємо, але втратити можемо все», - твердив Орбан.

А ще Угорщина не надала Україні зброю. Ба більше - заборонила її транзит своєю територією. Єдина з-поміж усіх сусідніх країн. Нейтралітет - в інтересах угорців, повторив Орбан, проголосувавши. «Наша позиція чітка: ми на боці гарантій миру й безпеки. А от опоненти наші - дуже небезпечні», - запевняє він.

Опонентам закидає таємне підписання пакту про буцімто втягнення Угорщини у війну. Доказів не наводить. Боротьба проти Орбана - уперше в історії об’єднала угорську опозицію. І її лідер - суперника, що товаришує з Росією, звинувачує у держзраді. Петер Маркі-Зай, мер невеличкого угорського містечка, солідарний із Україною. Вважає, що Будапешт має допомагати активніше. «Християни не голосують за людину, що не виступає проти серійного вбивці Путіна, який убиває вагітних матерів, дітей, бомбить біженців», - зазначає лідер угорської опозиції Петер Маркі-Зай.

Такої запеклої гонки, а головне - інтриги довкола імені переможця - тут давно не бачили. Соцопитування свідчать, розрив між суперниками три відсотки. Орбан - попереду. А отже, битва - за кожен голос.

У ОБСЄ не виключають фальсифікацій - тому за виборами й підрахунком стежить і їхня місія. Чого зазвичай не буває в країнах-членах Єврсоюзу. Попередні результати будуть сьогодні вдень.

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