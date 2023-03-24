Угорщина не підтримала вступ Швеції до НАТО: в Орбана озвучили "претензії"

Лідер Туреччини заявив, що країна таки ратифікує протокол про вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу окремо від Швеції.

Угорщина досі не підтримала вступ Швеції до НАТО. Після кількох місяців мовчання сьогодні, 23 березня, в офісі прем’єр-міністра Віктора Орбана озвучили "претензії" до Швеції.

Їх прем’єр Угорщини Балаш Орбан написав у своєму Twitter.

Посадовець перерахував усі "образи" через заяви деяких шведських чиновників. Зокрема йдеться про заяву шведського прем’єр-міністра Ульфа Крістерсонома, який сказав, що він говоритиме з угорським колегою Віктором Орбаном про те, чому Будапешт затримує ратифікацію протоколу про вступ Стокгольма до Північноатлантичного альянсу.

У відповідь радник угорського прем’єра оприлюднив кілька "критичних" заяв шведських урядовців на адресу Угорщини, через які, за словами Орбана, Будапешт тормозить вступ Швеції до НАТО.

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Зазначається, що глава уряду Ульф Крістерсон закликав тиснути на угорський уряд і підтримувати дедалі сильнішу угорську опозицію. Іншу цитату озвучила міністерка у справах ЄС Джессіка Россуолл, яка 30 червня 2021 року закликала застосувати новий механізм обумовленості Євросоюзу, щоб припинити виплати Угорщині з бюджету ЄС через проблеми з верховенством права.

Ба більше, Орбан пригадав висловлювання міністра зайнятості й інтеграції Йохана Персона, який 10 травня 2022 року сказав, що "ксенофобський і націоналістичний уряд Угорщини продовжує порушувати принцип верховенства права і відмовляється від підтримки України".

У соцмережах висміяли "пояснення" радника Орбана, порівняли таку поведінку з дітьми в дитсадку та зазначили, що шведи мають рацію у кожному з наведених висловів. Також коментатори заявили, що Угорщину давно пора викинути з НАТО як анклав Росії, та назвали, в чому справжня проблема.

"Так, ми всі знаємо, що угорці – російські болонки, не потрібно про це нагадувати. Правильним рішенням буде вигнати Угорщину з ЄС і НАТО, вона не належить ні до того, ні до іншого", кажуть користувачі у мережі.

Зазначимо, наразі лише Туреччина, крім Угорщини, ще не схвалила вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Нагадаємо, лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 17 березня заявив, що країна таки ратифікує протокол про вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу окремо від Швеції.