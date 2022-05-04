Угорщина не погоджується з рішенням ЄС та виступає проти нафтового ембарго Росії

Угорщина не погоджується з рішенням ЄС та виступає проти нафтового ембарго Росії

Угорщина не погоджується з рішенням ЄС про нафтове ембарго Росії. В країні не бачать жодного плану чи гарантій у поточній пропозиції ЄС.

В угорському уряді заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини. Угорщині та Словаччині, які сильно залежать від російської енергії, буде дано час до кінця 2023 року для виконання санкцій, на рік більше, ніж іншим країнам-членам.

Про це з посиланням на поінформовані джерела повідомляє Bloomberg.

Своєю чергою речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що занепокоєння Угорщини залишаються невирішеними.

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"Ми не бачимо жодного плану чи гарантій у поточній пропозиції щодо управління навіть перехідним періодом, а також того, що гарантуватиме енергетичну безпеку Угорщини", - сказав він.

Нагадаємо, що у середу, 4 травня, Єврокомісія представляє шостий пакет санкцій проти Росії за її військову агресію проти України. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Європа хоче, аби Україна перемогла у війні.

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