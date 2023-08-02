Угорщина погрожувала полоненим воїнам ЗСУ передовою і пропонувала не повертатись до України - ЗМІ

У червні Росія передала Угорщині 11 громадян України, які воювали у складі ЗСУ та потрапили у полон до окупантів. Країна-терористка передала Угорщині українців через їхні угорські прізвища, проте лише один із захисників знав угорську мову та мав подвійне громадянство.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Журналісти встановили, що звільнення і доправлення українських військових до Угорщини організував віцепрем’єр угорського уряду Жолт Сем’єн. Про це не було відомо угорському МЗС, а тому там спочатку заперечували причетність цієї держави до повернення воїнів ЗСУ. Українських захисників Будапешт отримав маршрутом через Туреччину.

Про 11 воїнів ЗСУ відомо те, що вони зникли майже рік тому біля Куп'янська. Це - молоді захисники, віком 19-23 роки. Їх окупанти утримували у таборі, про який Україні майже нічого невідомо.

"Або російська сторона звільнила їх, коли передала Угорщині, або солдати були передані Угорщині як військовополонені, і Угорщина їх звільнила", - пояснив юрист-міжнародник Тамаш Гоффманн.

За даними видання, лише один із воїнів ЗСУ мав подвійне громадянство та говорив угорською мовою, решту ідентифікували, як "представників русинської громади". Угорщині їх віддали, оскільки у них були угорські прізвища.

За даними джерела "Радіо свобода", воїнам ЗСУ в Угорщині сказали, що: "для нас було б більш сприятливим вибором, якби вони не поверталися до України. Вони також отримали інформацію після прибуття, що якщо вони поїдуть додому, їх негайно відправлять на передову".

Це підтвердив речник МЗС Олег Ніколенко. Він наголосив, що групою українців, які залишились в Угорщині продовжують маніпулювати. Наразі шестеро військових з тієї групи перебувають на території ЄС, імовірно, в Угорщині, п’ятеро поїхали додому в Україну.

"Ми маємо інформацію – і це підтверджують ті, хто повернувся в Україну, – що на них чинився психологічний тиск і вони отримували викривлену інформацію. Ми також знаємо, що ними маніпулювали і що групою, яка залишилася в Угорщині, продовжують маніпулювати", - сказав він.

Таємне передавання Угорщині воїнів ЗСУ

У червні 2023 року стало відомо, що країна-окупантка таємно передала Угорщині українських захисників. Це сталось нібито через посередництво РПЦ. Згодом Україні вдалось повернути з Угорщини 5 захисників, решта залишились на території сусідньої держави.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що російські спецслужби, прикриваючись представниками РПЦ, готують чергове передавання українських полонених до Угорщини. Україну до цих планів не включають.

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