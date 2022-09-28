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Угорщина проти того, щоб запроваджувати санкції щодо російського патріарха Кирила

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Угорщина проти того, щоб запроваджувати санкції щодо російського патріарха Кирила

Фото: Associated Press

Угорщина проти того, щоб запроваджувати санкції проти російського патріарха Кирила.

Угорщина вдруге заблокувала запровадження санкцій Євросоюзу проти російського патріарха Кирила, який підтримує війну в Україні.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

Як зазначається, свою позицію Угорщина аргументувала тим, що начебто жоден релігійний діяч не може бути внесений до санкційного списку.

"Деякі країни-члени ЄС намагалися запровадити санкції проти патріарха Кирила, але Угорщина заблокувала їх, як і минулого разу", - наголосив Рікард Джозвяк.

Зазначимо, що влітку ЄС не включав до списку патріарха, який підтримує війну в Україні та закликає до мобілізації.

Нагадаємо, що українські військові за добу відбили атаки окупантів в районах 11 населених пунктів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
926
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