Угорщина проти того, щоб запроваджувати санкції щодо російського патріарха Кирила

Угорщина проти того, щоб запроваджувати санкції проти російського патріарха Кирила.
Угорщина вдруге заблокувала запровадження санкцій Євросоюзу проти російського патріарха Кирила, який підтримує війну в Україні.
Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.
Як зазначається, свою позицію Угорщина аргументувала тим, що начебто жоден релігійний діяч не може бути внесений до санкційного списку.
"Деякі країни-члени ЄС намагалися запровадити санкції проти патріарха Кирила, але Угорщина заблокувала їх, як і минулого разу", - наголосив Рікард Джозвяк.
Зазначимо, що влітку ЄС не включав до списку патріарха, який підтримує війну в Україні та закликає до мобілізації.
Нагадаємо, що українські військові за добу відбили атаки окупантів в районах 11 населених пунктів.
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