В МЗС Угорщини заявили, що провоєнні ліберальні європейські лідери три роки розпалювали конфлікт, а промирний Дональд Трамп робить гігантські кроки до його припинення.

Угорщина офіційно підтримала та стала співавтором американського проєкту резолюції ООН щодо України, яка не містить засудження російської агресії.

Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сіярто.

За його словами, переговори між США та Росією, які розпочалися в Ер-Ріяді, наблизили завершення війни в Україні більше, ніж будь-які попередні зусилля за останні три роки.

"Після трьох років безнадії, інавгурація президента, який виступає за мир, принесла надію у Сполучених Штатах", – сказав він.

Завтра Генеральна Асамблея ООН розглядатиме дві мирні резолюції – одну запропонували США, іншу підготували країни ЄС. Угорщина підтримує американський варіант і навіть долучилася до його розробки.

Також читайте США вимагають від України відкликати резолюцію ООН із засудженням Росії – WP

"Причина проста: провоєнні ліберальні європейські лідери три роки розпалювали конфлікт, а промирний Дональд Трамп робить гігантські кроки до його припинення", – наголосив Сіярто.

Раніше повідомлялося, що резолюція США не містить прямих формулювань щодо відповідальності Росії за розв’язання війни.\