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Угорщина знову заблокувала військову допомогу ЄС для України: в Орбана висунули ультиматум

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Угорщина знову заблокувала військову допомогу ЄС для України: в Орбана висунули ультиматум

Угорщина заблокувала військову допомогу ЄС для України. / Фото: Associated Press

Угорці невдоволені, що їхній найбільший банк у списку міжнародних спонсорів війни.

Угорщина заблокувала черговий транш військової допомоги для України від Європейського союзу. В Орбана нашій державі висунули ультиматум та вимагають виключити свій найбільший банк OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни. 

Про це пише Reuters за посиланням на заяву угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто.

Угорщина не підтримала виплату наступного траншу з Європейського фонду соціального страхування (ЄФС) у розмірі близько 500 мільйонів євро, посилаючись на невдоволення з приводу внесення українцями OTP Bank до чорного списку. 

"Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому, брехливому положенню, згідно з яким OTP, найбільший угорський банк, знаходиться в списку міжнародних спонсорів війни", - заявив Сійярто.

Угорщина вже блокувала виплату цього траншу країнам-членам у травні, посилаючись на ту саму проблему.

ЄФПБ, створений у 2021 році, є позабюджетним інструментом, спрямованим на посилення здатності ЄС запобігати конфліктам, будувати мир і зміцнювати міжнародну безпеку.

Нагадаємо, РПЦ заявила про те, що за її посередництва Угорщини було передано групу українських військовополонених із Закарпаття.  Україні вдалося встановити місцезнаходження11 колишніх військовополонених, які наразі перебували в Угорщині. Після тривалого дипломатичного скандалу МЗС України вдалось повернути 5 полонених воїнів ЗСУ. 

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Дата публікації
Перегляди
2212
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