Угруповання біля Покровська і Торецька налічує 201 тис. осіб – експерт назвав сили РФ на Донбасі

Селезньов запевняє, що від середини наступного місяця у ворога має скінчитися ресурс.

РФ стягнула біля Покровська і Торецька угрупування військ близьк 201 тис. осіб.

Про це заявив військовий аналітик Владислав Селезньов, передає "Київ 24".

Також читайте Чи вплинула Курська операція на Покровський напрямок – Жорін відповів

"Російська армія, задіяна на Покровсько-Торецькому напрямку, становить 201 тисячу. Це дуже багато. До того ж, у росіян – тотальна перевага в артилерійській компоненті, ще більш масштабна перевага в аваційній компоненті. Ворожі КАБи постійно дошкуляють нашим оборонцям і мешканцям прифронтових територій. Проблем є чимало", – каже експерт.

Коментуючи події на Курщині, Селезньов висловив сподівання, що операція "матиме більш масштабну перспективу і змусить путінську армію рефлексувати на ті виклики, з якими вона стикається".

"Генерал Буданов десь два тижні назад заявив, що можливості російської армії будуть вичерпані за місяць-півтора. З тих півтора місяця вже два тижні пройшли. Ймовірно, з середини наступного місяця у ворога має скінчитися ресурс, одже ворог буде змушений переходити в стратегічну оборону і брати оперативну паузу", – каже аналітик.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Часу майже немає! Поліція Мирнограда розшукуватимуть батьків, які ховають дітей від евакуації

Раніше виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк заявив, що на евакуацію у Покровська ще є два тижні, а у Мирнограда залишаються лічені дні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.