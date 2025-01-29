Сирський представив Драпатого особовому складу ОСУВ "Хортиця": які завдання перед ним поставлено

На цій посаді Драпатий замінив генерал-майора Андрія Гнатова, який тепер продовжить службу як заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця". Ним став командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий.

Про це Сирський повідомив на своїй сторінці Facebook.

На цій посаді він замінив генерал-майора Андрія Гнатова, який тепер продовжить службу як заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.

"Ворог зосереджує найбільші сили саме на тих напрямках, що входять до операційної зони ОСУВ "Хортиця". Наше завдання – тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат та дбати про українських захисників", – заявив Сирський.

Головнокомандувач також визначив першочергові завдання, необхідні для стримування атак противника, який значно переважає за чисельністю.

"Працюємо разом", – підсумував він.

Нагадаємо, Михайло Драпатий 2014 року очолював 2-й механізований батальйон 72-ї бригади, який у травні того року брав участь у звільненні Маріуполя.