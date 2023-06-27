Угруповання "скромне", але небезпека є: у ЗСУ розповіли про кораблі в Чорному морі

Станом на ранок ракетоносіїв РФ в морській акваторії немає.

Станом на ранок 27 червня у Чорному морі кораблеве угруповання армії РФ досить "скромне" - порівняно з тим, яке окупанти розгортали зазвичай.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Водночас ракетоносіїв в Чорному морі на чергуванні зараз нема. Втім, зауважила Гуменюк, "достатньо дві-три години, щоб вони повернулися і були готові завдати удару".

"Це сім кораблів в Чорному морі та один - в Азовському. Вони (росіяни - Ред.) викривають надводну обстановку і займаються розвідкою. Це говорить про те, що, скоріше за все, готують наступний удар", - наголосила вона.

Нагадаємо, заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що Росія наростила виробництво ракет. Тепер у РФ випускають у три-чотири рази більше "Калібрів" та Х-101, ніж це було до повномасштабної війни.

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