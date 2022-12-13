Ухилянт зі своїм котом намагалися незаконно перейти кордон з Молдовою: фото

28-річний одесит Антон хотів перебратися за кордон та узяв із собою свого пухнастика на кличку Kit.

Ухилянт зі своїм котом намагалися незаконно перейти кордон з Молдовою.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Вночі біля кордону з Молдовою військовослужбовці Ізмаїльського загону затримали порушника, який ніс з собою чорного кота. Прикордонний наряд виявив та зупинив їх поблизу села Нові Трояни. Затриманий виявився 28-річним одеситом на ім’я Антон. Він зізнався, що планував перебратися за кордон та вирішив взяти із собою пухнастого улюбленця на кличку Kit", - йдеться у повідомленні.

За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники оформили на затриманого чоловіка документи адміністративного провадження.

Варто зауважити, що це уже не перший випадок, коли чоловіки, які за віком підлягають призову під час мобілізації, намагаються порушити кордон з домашніми улюбленцями. Так, днями житель Запоріжжя планував перетнути кордон в Румунію через річку Тиса та ніс із собою йоркширського тер'єра на кличку Тимофій. Прикордонники Мукачівського загону припинили відчайдушну спробу порушення кордону, яка могла коштувати життя і Тимофію і його власнику.

Нагадаємо, військком розповів, яке покарання чекає на ухилянтів-переселенців, які втікли на захід та ховаються від мобілізації.

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