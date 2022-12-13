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Ухилянт зі своїм котом намагалися незаконно перейти кордон з Молдовою: фото

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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2577
Час на прочитання
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Ухилянт зі своїм котом намагалися незаконно перейти кордон з Молдовою: фото

Фото: Держприкордонслужба

28-річний одесит Антон хотів перебратися за кордон та узяв із собою свого пухнастика на кличку Kit.

Ухилянт зі своїм котом намагалися незаконно перейти кордон з Молдовою.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Вночі біля кордону з Молдовою військовослужбовці Ізмаїльського загону затримали порушника, який ніс з собою чорного кота. Прикордонний наряд виявив та зупинив їх поблизу села Нові Трояни. Затриманий виявився 28-річним одеситом на ім’я Антон. Він зізнався, що планував перебратися за кордон та вирішив взяти із собою пухнастого улюбленця на кличку Kit", - йдеться у повідомленні.

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За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники оформили на затриманого чоловіка документи адміністративного провадження.

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Варто зауважити, що це уже не перший випадок, коли чоловіки, які за віком підлягають призову під час мобілізації, намагаються порушити кордон з домашніми улюбленцями. Так, днями житель Запоріжжя планував перетнути кордон в Румунію через річку Тиса та ніс із собою йоркширського тер'єра на кличку Тимофій. Прикордонники Мукачівського загону припинили відчайдушну спробу порушення кордону, яка могла коштувати життя і Тимофію і його власнику.

Нагадаємо, військком розповів, яке покарання чекає на ухилянтів-переселенців, які втікли на захід та ховаються від мобілізації.

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Перегляди
2577
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