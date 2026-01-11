Угруповання РФ потрапило в оточення біля важливого міста: деталі від ЗСУ

Танк. / © із соцмереж

Російські підрозділи, які оточені в Куп’янську на Харківщині, поступово знищуються. Війська країни-агресорки Росії не зможуть відновити доступ до міста у визначені ними ж терміни.

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

З його слів, раніше в Куп’янську перебувало близько 80 російських військових. Втім, щодня їхні втрати становлять від трьох до п’яти осіб. Військовий зауважив, що для повного завершення зачистки потрібно ще зовсім небагато часу.

«Особливої потреби прискорювати цей процес зараз немає, бо вже очевидно, що росіяни не зможуть поновити доступ до міста в ті терміни, які потрібні для їх завершення», — пояснив Трегубов.

Загарбники намагаються наступати з півночі, але ці спроби не приносять результату. Трегубов пояснив, що втрата Куп’янська і Куп’янська-Вузлового позбавляє Росію можливості використовувати ключовий залізничний вузол і фактично блокує подальший наступ у цьому напрямку.

Як повідомлялося раніше, окупанти намагаються прорвати оборону біля Куп’янська, посиливши тиск на східному березі річки Оскіл. Ворог намагається витіснити звідти українських військових, однак суттєвих успіхів не має.