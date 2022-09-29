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Ухвалять фундаментальні рішення для України: Данілов розповів про екстрене засідання РНБО

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Ухвалять фундаментальні рішення для України: Данілов розповів про екстрене засідання РНБО

Фото: прес-служба РНБО

В Україні у п'ятницю, 30 вересня, збереться термінове засідання РНБО.

На цьому засіданні планують ухвалити фундаментальні рішення для України. Наразі про них офіційно не повідомляють. 

Про це в етері "Говорить великий Львів" сказав секретар РНБО Олексій Данілов. 

"Після Ставки (Ставки верховного головнокомандувача - ред.) відбудеться засідання РНБО, на якому будуть прийняті важливі, я вважаю, фундаментальні рішення для нашої країни. Дочекайтеся завтра, і ви будете всі поінформовані про те, про що завтра говоритимемо на РНБО, і які рішення прийматимемо", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, Зеленський скликає 30 вересня термінове засідання РНБО

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
8311
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