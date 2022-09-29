Ухвалять фундаментальні рішення для України: Данілов розповів про екстрене засідання РНБО

На цьому засіданні планують ухвалити фундаментальні рішення для України. Наразі про них офіційно не повідомляють.

Про це в етері "Говорить великий Львів" сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Після Ставки (Ставки верховного головнокомандувача - ред.) відбудеться засідання РНБО, на якому будуть прийняті важливі, я вважаю, фундаментальні рішення для нашої країни. Дочекайтеся завтра, і ви будете всі поінформовані про те, про що завтра говоритимемо на РНБО, і які рішення прийматимемо", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, Зеленський скликає 30 вересня термінове засідання РНБО.

Читайте також: