Ухвалять фундаментальні рішення для України: Данілов розповів про екстрене засідання РНБО

В Україні у п'ятницю, 30 вересня, збереться термінове засідання РНБО.
На цьому засіданні планують ухвалити фундаментальні рішення для України. Наразі про них офіційно не повідомляють.
Про це в етері "Говорить великий Львів" сказав секретар РНБО Олексій Данілов.
"Після Ставки (Ставки верховного головнокомандувача - ред.) відбудеться засідання РНБО, на якому будуть прийняті важливі, я вважаю, фундаментальні рішення для нашої країни. Дочекайтеся завтра, і ви будете всі поінформовані про те, про що завтра говоритимемо на РНБО, і які рішення прийматимемо", - наголосив Данілов.
Нагадаємо, Зеленський скликає 30 вересня термінове засідання РНБО.
Читайте також:
- Потенційний ядерний удар РФ по Україні: РНБО найближчими днями оприлюднить план дій
- РНБО ввела санкції проти 606 високопосадовців РФ: хто вони
- Поетапна демілітаризація і деокупація: Данілов зробив заяву щодо Криму