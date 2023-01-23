Указ Путіна про часткову мобілізацію продовжує діяти в РФ, зокрема і його засекречений пункт - Пєсков

Указ про мобілізацію набув чинності в РФ 21 вересня 2022 року.

Указ російського диктатора Володимира Путіна про часткову мобілізацію продовжує діяти в РФ.

Про це 23 січня заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Призов у рамках часткової мобілізації здійснювався до досягнення встановленої чисельності <…>, [вона] була досягнута, у зв'язку з чим призов громадян у рамках часткової мобілізації було зупинено, завершено", — зазначив Пєсков.

Однак він пояснив, що часткова мобілізація включає в себе не тільки призов, а й інші заходи, пов'язані, зокрема із засекреченим пунктом указу. Саме ці заходи продовжують працювати.

"Крім призову громадян на військову службу, часткова мобілізація включає й інші заходи, необхідні для забезпечення завдань збройних сил - це пов'язано з виконанням обов'язків військовослужбовцями, а також із закритим пунктом указу про мобілізацію тощо. У цій частині це продовжує працювати", - сказав представник Кремля.

Часткова мобілізація в РФ

Нагадаємо, що часткова мобілізація розпочалася в РФ 21 вересня 2022 року. Відповідний указ був підписаний Путіним. Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що до армії планують мобілізувати 300 тис. резервістів.

Варто зазначити, що в указі диктатора про мобілізацію, який оприлюднили, приховали один з пунктів. Так, в документі на сайті Кремля грифом "Для службового користування" був пропущений 7 пункт. Виданню "Новая газета" джерело в Кремлі повідомило, що засекречений пункт дозволяє набрати до російської армії до 1 мільйона людей.

І саме про продовження мобілізації у РФ по цьому пункту заявив речник Кремля.

Більше того, за даними української розвідки, у Росії також має розпочатися друга хвиля мобілізації. В країні-агресорці цього разу планують призвати до війська 500 тисяч чоловіків.

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