Російські окупанти погано орієнтуються у місцевості.

"Укравтодор" закликає українців по всій країні демонтувати вказівні знаки та назви населених пунктів.

"ТЕРМІНОВО! Демонтуємо дорожні знаки на усіх дорогах країни. Пріоритет #1 — вказівні знаки, назви населених пунктів. Зібрані знаки передаємо місцевій владі та дорожникам. У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості. Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько у пекло", - йдеться в повідомленні Укравтодору у Facebook.

Укравтодор закликає усі шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу.

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