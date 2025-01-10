Україна атакувала дронами і ракетою склад боєприпасів під Ростовом-на-Дону – ЗМІ

Тепер в українському небі поменшає російських дронів-розвідників.

Дрони СБУ та ракета "Нептун" завдали ударів по складу зберігання боєприпасів і дронів-розвідників поблизу села Чалтир на околиці Ростова-на-Дону у Росії.

Про це повідомдляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на поінформоване джерело у спецслужбі.

СБУ разом з ВМС у ніч проти 10 січня відпрацювали по військовому складу на Ростовщині.

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"СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливу ціль – склад із розвідувальними дронами, що коригують ворожі удари по українських містах і лінії фронту. Тепер цих російських "пташок" у небі поменшає. Робота по військових об'єктах у ворожому тилу триватиме", – розповіло джерело.

Співрозмовник розповів подробиці про ураження. Так, спершу безпілотники перевантажили російську ППО, а потім по об'єкту був завданий удар ракетою "Нептун". Місцеві жителі у Мережі обговорювали багаторазові вибухи поблизу Чалтиря, що свідчить про вторинну детонацію боєприпасів.

Нагадаємо, у ніч проти 10 січня у західній частині Ростова-на-Дону пролунало понад 15 вибухів.

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