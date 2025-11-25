Україна атакувала низку стратегічних об’єктів Росії: Генштаб назвав, що уражено

Ракета «Нептун» / © ТСН.ua

У ніч на 25 листопада Сили оборони України завдали успішних ударів по низці стратегічних об’єктів на території Росії. Зокрема, уражено авіазавод, виробництво дронів та, ймовірно, знищено і пошкоджено літаки. Ураження також зафіксовані на НПЗ та нафтовому терміналі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українські підрозділи Ракетних військ та артилерії у взаємодії зі Силами спецоперацій, берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах росіян. Були застосовані реактивні дрони «Барс» і крилаті ракети «Нептун»

Так, у російському Таганрозі був уражений авіаремонтний завод «ТАНТК ім. Г.М. Берієва» та підприємство «Атлант Аеро», яке виготовляє дрони «Молнія». Були зафіксовані численні вибухи та значні пожежі на території об’єктів.

Під час удару по заводу «ТАНТК ім. Г.М. Берієва», ймовірно, було уражено експериментальний літак А-60. Зазначається, що це підприємство ремонтує і модернізує літаки ДРЛВ А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Окрім того, підрозділи Сили оборони України завдали успішного ураження по нафтовому терміналу «Шесхаріс» у Новоросійську. Вгатили і по нафтопереробному заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї.

За попередніми даними, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Нагадаємо, раніше телеграм-канали повідомили, що у ніч проти 25 листопада було завдано удару по аеродрому «Таганрог-Южний» та авіазаводу ім. Берієва у Росії. Там міг бути уражений або знищений літак А-60.