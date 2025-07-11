Українські дрони уразили авіазавод у Росії: що там виготовляли

Україна атакувала російські заводи / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Вночі 11 липня українські військові завдали удару по двох важливих російських підприємствах. Це частина зусиль України, щоб зменшити можливість Росії завдавати ракетних і бомбових ударів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, разом з іншими військовими частинами, атакували Луховицький авіаційний завод ім. Вороніна. Цей завод є частиною компанії «РСК „МіГ“». На ньому виробляють і збирають російські бойові літаки МіГ, а також проводять їхні випробування. Повідомляється про вибухи та пожежу на території заводу.

Реклама

Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України, у співпраці з іншими військовими, уразили Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова. Це підприємство виробляє ракети для російських зенітних ракетних комплексів (ППО). На місці удару були вибухи, дим над промисловою зоною, а також помітили рух швидких та пожежних машин.

Наразі інформація про результати цих ударів уточнюється. Сили оборони України продовжують робити все можливе, щоб ослабити військовий та економічний потенціал Росії. Мета — змусити Росію припинити війну проти України.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило чергове перехоплення, яке викриває політику російського командування: погрози стратою за «неправильні» рішення.