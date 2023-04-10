Україна без жодних умов передала Росії ще п'ятьох важкопоранених полонених, зокрема єдину жінку

Під час мусульманського посту Рамадан Україна передала Росії двох військовополонених мусульман.
Згідно з нормами Женевських конвенцій, українська сторона репатріювала на територію держави-агресорки ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Під час мусульманського посту Рамадан Україна передала Росії двох військовополонених мусульман на підтвердження своєї пропозиції обміняти мусульман "всіх на всіх" на знак поваги до традицій, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
"Згідно з нормами Женевських конвенцій, українська сторона репатріювала на територію держави-агресорки ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні", – йдеться у повідомленні штабу.
За інформацією українського командування, стан громадін РФ вдалося стабілізувати, аби вони стали придатними для транспортування.
"Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони", – додали у штабі.
Нагадаємо, Рамадан – священний місяць для всіх мусульман. Саме зараз Україна передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційної армії.
Водночас, за повідомленням Офісу президента України, Росія відмовилась обміняти військовослужбовців-мусульман з нагоди Рамадану.
Тим часом 10 квітня додому повернулися 100 українських захисників і захисниць. Серед звільнених героїв є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля.
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