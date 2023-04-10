Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна без жодних умов передала Росії ще п'ятьох важкопоранених полонених, зокрема єдину жінку

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
1500
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна без жодних умов передала Росії ще п'ятьох важкопоранених полонених, зокрема єдину жінку

Під час мусульманського посту Рамадан Україна передала Росії двох військовополонених мусульман.

Згідно з нормами Женевських конвенцій, українська сторона репатріювала на територію держави-агресорки ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні. 

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Під час мусульманського посту Рамадан Україна передала Росії двох військовополонених мусульман на підтвердження своєї пропозиції обміняти мусульман "всіх на всіх" на знак поваги до традицій, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Згідно з нормами Женевських конвенцій, українська сторона репатріювала на територію держави-агресорки ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні", – йдеться у повідомленні штабу.

За інформацією українського командування, стан громадін РФ вдалося стабілізувати, аби вони стали придатними для транспортування.

"Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони", – додали у штабі.
 
Нагадаємо, Рамадан – священний місяць для всіх мусульман. Саме зараз Україна передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційної армії. 

Водночас, за повідомленням Офісу президента України, Росія відмовилась обміняти військовослужбовців-мусульман з нагоди Рамадану.

Тим часом 10 квітня додому повернулися 100 українських захисників і захисниць. Серед звільнених героїв є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1500
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація