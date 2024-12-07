Україна близька до втрати п'яти міст: військовий ошелешив тривожною заявою

Україна може втратити ще п'ять міст у Донецькій області. Зараз в регіоні найгарячішими точками є Часів Яр, Мирноград, Покровськ, Курахове і Торецьк.

Про це заявив військовослужбовець 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов в ефірі "Еспресо".

Військовий наголошує: "на кону в нас можливість втрати п'яти міст - Часів Яр, Мирноград, Покровськ, Курахове, Новосілки.

"Можливо, геополітично з Вашингтона чи Брюсселя нічого страшного не бачать. Але для нас це важливо. Ви не уявляєте, скільки дронів, грошей, сил, поту, а найголовніше - нашої крові і життів - ми втратили, захищаючи ці міста і позиції", - заявляє Фірсов.

Зокрема, армія РФ намагається вийти на Костянтинівку через Торецьк, а з іншого боку - рухається через Часів Яр також на Костянтинівку.

"Неподалік Покровськ, де ми перекриваємо нашими дронами певні траси, і фіксуємо, що окупанти там накопичують свої сили. Зараз загарбник планує максимально здійснювати атаки на Покровськ. Бої тривають під селищем Шевченко, а це дуже близько від Покровська. Далі - Курахове, де ми знаємо, що там також складна ситуація", - заявив Фірсов.

На Донецькому напрямку, каже військовий, дуже важкі часи. На цій ділянці фронту бої точаться постійно. Втім, дронів часто бракує через майже безперервне їхнє використання.

"Всі сили противник кидає на ці напрямки. Як відомо, ворог трохи змінив стратегію - не розмазує тепер свої сили по всій лінії фронту, а концентрується там, де хоче мати успіх", - розповів Фірсов.

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