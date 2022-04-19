"Україна бореться за право жити": пані посол Великої Британії прокоментувала початок битви за Донбас

"Україна бореться за право жити": пані посол Великої Британії прокоментувала початок битви за Донбас

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що битва за Донбас розпочалася.

Сіммонс зауважила, Україна після цинічного і варварського нападу Росії бореться за право мирно жити на власній території.

Про це британська дипломатка написала у Twitter.

"Битва за Донбас розпочалася. Україна не бореться за те, щоб відібрати територію у РФ. Україна бореться за право мирно жити на власній території. Україна бореться за право жити", - заявила Сіммонс.

Нагадаємо, окупанти протягом години штурмували позиції ЗСУ в Олександрівці на Херсонщині.

Раніше також з'явилося нове відео зруйнованого Маріуполя.

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