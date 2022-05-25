Україна буде боротися до останнього солдата, захищаючи свою землю - Арестович

Україна буде боротися до останнього солдата, захищаючи свою землю - Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україне на збирається йти на жодні поступки російським окупантам і воюватиме до переможного кінця.

Арестович переконаний, що навіть якщо західні партнери перестануть допомагати Україні, то наша країна протистоятиме агресору власними силами. Радник голови ОП наголосив, що українці збираються не лише оборонятися, а й звільнювати тимчасово окуповані росіянами землі.

Про це Арестович розповів 25 травня у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Ми готові протистояти наодинці. Ми не те, що не зламаємося. Не може навіть йтися про жодні поступки взагалі. Ми будемо боротися, поки ми можемо боротися - до останнього солдата, захищаючи свою землю. І більше того, ми маємо намір звільнювати (наші території - прим.).

Нагадаємо, навіть без західної допомоги ми звільнили 4,5 області. І звільнимо ще. Якщо буде потрібно, ми проведемо додаткову мобілізацію. Знайдемо способи, прийоми і так далі. Діятимемо як Ізраїль під час війни за незалежність, який діяв під збройним ембарго. Ми знайдемо способи", - сказав Арестович.

Нагадаємо, Арестович також розповів, що російські окупанти у лютому наступали на дев'ятьох напрямках, зараз їх кількість зменшилась до чотирьох. Зараз основні зусилля ворога зосереджені на Луганському напрямку.

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