“Україна буде в НАТО, а Російської імперії не існуватиме”: Данілов про результати саміту НАТО

Після саміту НАТО у Вільнюсі росіяни можуть забути про свої імперські амбіції.

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи результати саміту НАТО, зазначив, що той результат, якого досяг президент України Володимир Зеленський — це наша перемога.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Данілов зауважив, що всі ми хотіли б, аби усе вирішувалось дуже швидко і на цьому саміті було вирішено питання більш конкретно відносно нашої позиції стосовно членства в Альянсі: “Але життя непросте, складне. Нам треба виконати домашнє завдання, воно непросте, тому зараз я більш ніж упевнений, що той результат, якого досяг наш президент на цьому саміті і те, що там відбулось, — це наша перемога”.

За словами Данілова, Україна буде в НАТО, а російської імперії не існуватиме: “Ми будемо в НАТО і це не викликає жодних сумнівів. Більш того, я можу сказати, що саме вчорашній день показав, що на думках росіян про розбудову Російської імперії поставлено великий хрест. Не буде російська імперія більше існувати”.

Секретар РНБО зазначив, що мало хто вирішив провести аналіз декларації G7: “А це була ключова річ, коли ми будемо мати з кожним членом “сімки” окремі угоди про нашу безпеку. Це дуже важлива річ, коли країни, які є володарями ядерної зброї, будуть нам надавати таку допомогу”.

Нагадаємо, 12 липня на саміті НАТО Володимир Зеленський також підкреслив, що Рада Україна-НАТО повинна стати інструментом інтеграції, а не просто партнерства.

Раніше очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін розуміє занепокоєння України через відсутність графіків вступу до НАТО, однак щодо членства тут мають бути виконані умови.

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