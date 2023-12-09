Україна буде вимушена заморозити війну: Портников про "реалістичний сценарій"

На думку Портникова, гарантії безпеки Україні будуть надані – але питання у тому, до чи після якоїсь великої катастрофи.

Війна в Україні може перейти у стадію локалізованого і замороженого конфлікту, але навіть для цього необхідна низка умов.

Про це сказав політичний експерт та журналіст Віталій Портников у "Рандеву" з Яніною Соколовою на "5 каналі".

"Українці не хочуть замороження війни, бо не хочуть залишати її у спадок своїм дітям і онукам. Але реальність може бути такою, що війна і так передасться у спадок дітям, бо просто не буде припинятися", - розмірковує Портников.

За його словами, у разі замороження війни необхідні:

Оборонні споруди там, де ми можна наступати далі.

Гарантії безпеки від НАТО, щоб на українські міста не сипалися ракети і не літали безпілотники.

Система ефективної протиповітряної оборони.

Чіткі гарантії того, що територія, яка контролюється легітимним українським урядом буде під ядерною парасолькою і що ядерна бомба не впаде, наприклад на Київ чи на Одесу.

"От вам прості гарантії. Вони можуть бути гарантіям НАТО, вони можуть бути гарантіями Сполучених Штатів. Рано чи пізно ці гарантії будуть надані. Питання в тому, чи будуть вони надані до якоїсь великої катастрофи чи після... Питання виключно в тому, якою кількістю життів заплатить українській народ за ці гарантії. Тими життями, які вже віддані, чи геометричною прогресією, якої доведеться дійти по жертвах, щоб ці гарантії відбулися", – заявив Портников.

Раніше Вітлій Портников пояснив, чому Україна не може перенести війну на територію РФ.

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