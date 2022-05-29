"Україна буде захищати свою землю до останнього": Зеленський заявив, що в РФ немає жодних шансів на перемогу

"Україна буде захищати свою землю до останнього": Зеленський заявив, що в РФ немає жодних шансів на перемогу

Україна буде захищати свою землю до останнього.

Президент Володимир Зеленський, який 29 травня прибув із робочим візитом на Харківщину, заявив, що Україна буде боротись і обов’язково переможе. Натомість український лідер наголосив, що в російських окупантів - немає жодних шансів.

Про це він написав у своєму Telegram.

"У цій війні окупанти намагаються вичавити хоча б якийсь результат для себе. Але їм уже давно слід зрозуміти, що ми будемо захищати свою землю до останнього. У них немає жодних шансів. Ми будемо боротись і обов’язково переможемо", - йдеться в його повідомленні.

Раніше Зеленський назвав умову для закінчення війни в Україні за лічені тижні.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому говоритиме лише особисто з Путіним.

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