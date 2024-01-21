Україна будує власну "лінію Суровікіна" завдовжки 1000 км — The Telegraph

Наразі вже укріплені північні кордони України на 63%.
Україна розпочала будівництво власної так званої "лінії Суровікіна". Це масштабна оборонна лінія, яка, за задумом, повинна зупинити російське вторгнення.
Про це пише видання The Telegraph.
За даними видання, вона складається з трирівневої системи траншей, танкових пасток, опорних пунктів і масованого замінування. Таке укріплення проходить неподалік Авдіївки, Лимана і Купʼянська.
Найбільш потужна лінія оборони - навколо Чернігова, щоб унеможливити новий наступ на столицю.
Головна перевага цієї системи захисту в тому, що вона дозволяє не лише утримувати зайняті позиції, але й просуватись вперед нашим захисникам. Тому лінія фронту буде гучкою.
"Метою України на 2024 рік, зважаючи на все, є поповнення своїх постраждалих у боях сил і відновлення наступальної бойової могутності напередодні наступного року", — йдеться у статті.
Водночас, пишуть журналісти, ці укріплення нагадають "лінію Суровікіна" – трирівневу систему траншей, танкових пасток, опорних пунктів та мінування великих ділянок.
Американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень зазначає, що "російські укріплення в Україні є наймасштабнішими оборонними спорудами в Європі від часів Другої світової війни".
Росіяни почали будувати їх у жовтні 2022 року після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській та Херсонській областях.
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