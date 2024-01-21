Україна будує власну "лінію Суровікіна" завдовжки 1000 км — The Telegraph

Україна розпочала будівництво власної так званої "лінії Суровікіна". Це масштабна оборонна лінія, яка, за задумом, повинна зупинити російське вторгнення.

Про це пише видання The Telegraph.

За даними видання, вона складається з трирівневої системи траншей, танкових пасток, опорних пунктів і масованого замінування. Таке укріплення проходить неподалік Авдіївки, Лимана і Купʼянська.

Найбільш потужна лінія оборони - навколо Чернігова, щоб унеможливити новий наступ на столицю.

Головна перевага цієї системи захисту в тому, що вона дозволяє не лише утримувати зайняті позиції, але й просуватись вперед нашим захисникам. Тому лінія фронту буде гучкою.

"Метою України на 2024 рік, зважаючи на все, є поповнення своїх постраждалих у боях сил і відновлення наступальної бойової могутності напередодні наступного року", — йдеться у статті.

Водночас, пишуть журналісти, ці укріплення нагадають "лінію Суровікіна" – трирівневу систему траншей, танкових пасток, опорних пунктів та мінування великих ділянок.

Американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень зазначає, що "російські укріплення в Україні є наймасштабнішими оборонними спорудами в Європі від часів Другої світової війни".

Росіяни почали будувати їх у жовтні 2022 року після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській та Херсонській областях.

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