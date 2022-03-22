Україна - це цивілізація, яка воює з варварами: Арестович закликав не дегуманізувати росіян

Україна - це цивілізація, яка воює з варварами: Арестович закликав не дегуманізувати росіян

Арестович закликав утриматись від закликів до знищення Росії.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав не дегуманізувати ворога та не закликати до знищення росіян.

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Про це він сказав під час брифінгу 22 березня.

"Не треба дегуманізувати ворога. Заклики до знущань над полоненими, ударів або знищення цивільного населення РФ та країн, які їх підтримують, зокрема Білорусі, - неприпустимі. У нас європейська армія, європейська країна. І ми з вами не варвари. Ми - цивілізація, яка бореться з варварами. Залишаємось цивілізованими", - сказав Арестович.

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