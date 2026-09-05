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- Війна
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Україна чекала від РФ відповіді про тишу в небі, але Росія атакувала: що дізналися ЗМІ
За даними ЗМІ, Україна очікувала від Росії відповіді щодо тимчасового припинення ударів у повітрі на час дипломатичних контактів, однак уночі РФ знову атакувала українські міста.
Україна очікувала на відповідь Росії щодо можливого тимчасового припинення вогню у повітрі на час дипломатичних зустрічей.
Про це РБК-Україна повідомило з посиланням на джерело в Офісі президента.
За словами співрозмовника видання, американська сторона мала обговорити це питання з росіянами. Йшлося про обмежене в часі та географії припинення повітряних ударів під час дипломатичних контактів. Відповідь Москви, за даними джерела, очікували саме вночі проти 5 вересня.
Співрозмовники видання у Силах оборони також заявили, що отримали бойові розпорядження щодо зупинки ударів до кінця дня 7 вересня. Офіційно про досягнення взаємної домовленості наразі не повідомлялося.
Водночас у ніч проти 5 вересня Росія знову атакувала Україну. Зокрема, у Борисполі внаслідок удару було пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, постраждали дві жінки.
У Києві протягом ночі також неодноразово оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних БпЛА.
Тож фактичного припинення російських повітряних атак у цю ніч не відбулося. Водночас це саме по собі ще не означає, що Москва офіційно відхилила пропозицію — інформації про її формальну відповідь наразі немає.