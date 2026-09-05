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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Україна чекала від РФ відповіді про тишу в небі, але Росія атакувала: що дізналися ЗМІ

За даними ЗМІ, Україна очікувала від Росії відповіді щодо тимчасового припинення ударів у повітрі на час дипломатичних контактів, однак уночі РФ знову атакувала українські міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Україна очікувала на відповідь Росії щодо можливого тимчасового припинення вогню у повітрі на час дипломатичних зустрічей.

Про це РБК-Україна повідомило з посиланням на джерело в Офісі президента.

За словами співрозмовника видання, американська сторона мала обговорити це питання з росіянами. Йшлося про обмежене в часі та географії припинення повітряних ударів під час дипломатичних контактів. Відповідь Москви, за даними джерела, очікували саме вночі проти 5 вересня.

Співрозмовники видання у Силах оборони також заявили, що отримали бойові розпорядження щодо зупинки ударів до кінця дня 7 вересня. Офіційно про досягнення взаємної домовленості наразі не повідомлялося.

Водночас у ніч проти 5 вересня Росія знову атакувала Україну. Зокрема, у Борисполі внаслідок удару було пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, постраждали дві жінки.

У Києві протягом ночі також неодноразово оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних БпЛА.

Тож фактичного припинення російських повітряних атак у цю ніч не відбулося. Водночас це саме по собі ще не означає, що Москва офіційно відхилила пропозицію — інформації про її формальну відповідь наразі немає.

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