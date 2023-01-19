Україна чекає на підтримку партнерів, але й займається власним виробництвом: Зеленський - про танки

Президент зауважив, що до постачання танків Україні готові Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія та ще ”достатня кількість країн”.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна не тільки чекає на підтримку партнерів у постачанні танків, але й займається власним виробництвом.

Про це Зеленський заявив на брифінгу із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, передає УНІАН.

"Питання танків залишається актуальним і дуже чутливим. Воно залежить від багатьох причин і, на жаль, не залежить від бажання України. Ми, як можемо, тиснемо політично, але найголовніше, що ми тиснемо аргументовано. Проти тисяч танків Російської Федерації недостатньо... мужності наших військових і мотивації українського народу. Потрібна відповідна зброя - або мати велику кількість артилерійських систем, або мати відповідну, не таку, а хоча б відповідну адекватну кількість танків", - зазначив він.

Президент також додав, що багато країн хотіли б надати Україні танки.

За словами Зеленського, ці країни мотивовані і підтримують Україну, але очікують на відповідні документи від держав, які мають на це право.

Зокрема, очільник держави зауважив, що до поставок танків Україні готові Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія та ще "достатня кількість країн".

"Вони готові були це зробити раніше. Ми всі очікуємо на згоду країни, яка має права на ті чи інші відповідні ліцензії... Ми особисто в Україні чекаємо на підтримку партнерів, але і розраховуємо на свої сили, і тому займаємось відповідним виробництвом. Про деталі не готовий говорити, щоб не готувати нашого сусіда", - уточнив він.

Зеленський також вкотре наголосив, що Україні недостатньо того озброєння, яке вона наразі отримує, щоб діяти швидко.

"Швидкість і час важливі. Кожна хвилина - це людина. Чим швидше ми зможемо деокупувати нашу територію, чим швидше ми зможемо бути більш потужними, тим більше країна збереже наших громадян", - сказав президент.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий відправити до України німецькі танки Leopard 2, якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.

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