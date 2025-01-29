Україна чекає на винищувачі Mirage 2000: експерт повідомив, чим вони кращі за F-16

Наразі говорити про вплив винищувачів F-16 - як окремої серйозної компоненти - не можна через незначну кількість цих суден. Україна також очікує на літаки Mirage 2000, які мають деяку перевагу перед F-16.

Про це повідомив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі телемарафону.

За його словами, офіційно мало інформації про те як застосовуються винищувачі, бо ворог за ними цілеспрямовано полює. Втім, відомо, що в першу чергу ці літаки застосовують як складову протиповітряної оборони, бо вони ефективні і проти крилатих ракет, і проти "Шахедів". Також їх намагаються точково застосувати і проти штурмової авіації,

"Вони (F-16 - Ред.) працюють, але говорити про їхній вплив як окремої серйозної компоненти не доводиться через те, що у нас їх дуже мало. Не хочу озвучувати цифри, але якщо доходимо хоча б до ескадрильї – це 15-16 машин, то буде дуже добре", - наголосив Жмайло.

Передавання цих літаків Україні розтягнута до 2028-го. Союзники пообіцяли 85 F-16. Українські повітряні сили також чекають на літаки Mirage

"Вони не такі маневрені, потужні і швидкі, як як F-16, але їхня велика перевага. Крім того, що вони так само можуть застосовуватись як складова ППО, в тому, що є носіями Storm Shadow/SCALP, всіх цих далекобійних ракет, які не може нести F-16. Враховуюючи те, що ми цю зброю західного зразка використовуємо з нашими літаками МіГ- 29 і Су-27, то це буде великим посиленням", - наголосив Жмайло.

Нагадаємо, стало відомо, коли Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5 від Франції.

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