Україна чи Росія: Клімкін повідомив, на чиєму все-таки боці Ердоган

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокомментував вчорашні слова турецького лідера Реджепа Ердогана, який заявив, що його країна - на боці України.

Колишній голова МЗС вважає, що Туреччина зайняла нейтральну позицію, яка "і вашим, і нашим". Однак Ердогану критично важливо, щоб у цій війні програв очільник Кремля Володимир Путін.

Про це ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів для проєкту "Розмови про важливе" на YouTube-каналі ТСН.

"Туреччина із собою. Туреччина - це про Туреччину. Це позиція і вашим, і нашим. Це бажання стати глабальним гравцем. Воно є у Ердогана. Туреччина - це про Туреччину, це не про нас і не про РФ. Але для Туреччини критично важливо, щоб Путін програв Україні. І це з погляду на безпекове питання у Чорному морі. Це з погляду бажання Ердогана говорити на рівні з Путіним, а не як регіональний лідер з глобальним. Це також з погляду історії, оскільки Османська імперія колись програла усі війни Російській імперії. Тепер жодний успіх РФ не пасує Ердогану, навіть ментально. Тому з погляду емоцій Ердоган точно на нашому боці, а політично - буде грати свою гру", - зазначив український дипломат.

Нагадаємо, раніше Клімкін розповів про таємну розмову Зеленського та Ердогана, яка відбулася за зачиненими дверима у Львові 18 серпня.

Варто зазначити, що Ердоган і Зеленський провели зустріч 18 серпня у Львові. Президент України назвав перемовини предметними та розкрив їхню суть.

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