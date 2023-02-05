"Україна цінує лише азовців": РФ влаштувала цинічну провокацію напередодні обміну полоненими 4 лютого

Офіційні представники України дізналися про обмін у день, коли він відбувся, – 4 лютого.

Напередодні чергового обміну військовополоненими, який відбувся між РФ та Україною, російські представники влаштували цинічну провокацію і закликали родичів полонених влаштувати мітинги проти влади України.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів координатор групи родин полонених військових медиків Андрій Кривцов.

Так, за його словами, росіяни влаштували провокацію, щоб показати, ніби Україна "цінує лише азовців", а інших військових повертати не хоче.

Офіційні представники України дізналися про обмін 4 лютого. Проте ще 1 лютого росіяни обдзвонили родичів українських полонених.

"Ввечері декільком родинам подзвонили, дали слухавку – і вони почули голос рідної, близької людини. Декілька хвилин розмови, людина повідомляє, що перебуває зараз на кордоні. Потім слухавку бере представник РФ і повідомляє, що Україна відмовляється забирати наших військових, вимагає замість них надати азовців, а якщо люди не підуть під стіни офіційної будівлі влади, не зберуться на мітинги до ранку, то росіяни повернуться з полоненими назад до тюрми", - розповів Кривцов.

Він наголосив, що головною метою росіян було створити враження, нібито для України цінні лише "азовці", а інших солдатів країна "не хоче повертати".

Обмін між РФ та Україною військовополоненими 4 лютого

4 лютого до України повернулося 116 захисників, які перебували у ворожому полоні. Серед них оборонці Маріуполя, Херсона, Бахмута та інших українських міст. Серед них – 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких – із ССО, а також 9 бійців ТрО, 7 захисників з Нацгвардії, 6 — з Нацполіції, 5 — з ДПСУ, 2 з ВМС та 2 представник ДСНС. Серед звільнених з полону — 2 офіцерів та 114 рядових і сержантів.

Пізніше також стало відомо, що під час обміну серед звільнених із російського полону – військова із Луцька Алла Сенченко, яка воювала в Донецькій області. Рідні втратили зв'язок із жінкою наприкінці травня 2022 року, а про полон дізнались з пропагандистських роликів.

Визволених з полону українців одразу ж довелося госпіталізувати через незадовільний стан здоров'я.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що загальна кількість полонених, яких від 24 лютого вдалося повернути додому, сягнула вже 1762 осіб.

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