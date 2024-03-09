"Україна диктує свої умови": речник ВМС ЗСУ Плетенчук про бойові дії в акваторії Чорного моря

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук наголосив, що сьогодні Україна диктує свої умови ведення бойових дій в Чорному морі. Україні доводиться більш детально та злагоджено планувати нові операції зі знищення Чорноморського флоту Росії.

Про це він розповів в ефірі "Еспресо".

За його словами, сьогодні Україна змогла перехопити ініціативу в Чорному морі.

"Можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, оскільки зʼявляється можливість навʼязувати свої умови ведення бойових дій. Станом на зараз у нас це виходить, але ми маємо працювати й надалі. Кожне судно під військовим прапором у Чорному морі для нас є законною ціллю", - наголосив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, за даними ГУР, під час знищення російського патрульного корабля "Сергея Котова" у ніч проти 5 березня було поранено щонайменше 27 окупантів, ще сім – загинули.

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