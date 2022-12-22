"Україна для Путіна - це і є гарантія безпеки": Фейгін розкрив плани диктатора

Фейгін вважає, що Захід розмовляє з Путіним тільки через ядерну зброю.

Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що під "гарантіями безпеки" від Заходу Путін розуміє здавання України.

Про це пише Оbozrevatel.

Російський правозахисник переконаний, що під "гарантіями безпеки" для РФ йдеться про нерозширення НАТО та здавання України під контроль Москви.

Він додав, що в розумінні Заходу, "гарантії безпеки" - це нерозширення НАТО на схід та повернення Україні окупованих територій, Путін же переконаний, що для цього Захід повинен відмовитися від України.

На думку Фейгіна, після війни Захід навряд чи відмовиться від вступу України до НАТО, оскільки надає нам велику допомогу. А про гарантії для Путіна говорять тільки через те, що у диктатора є "ядерна кнопка", а без неї все давно б уже було вирішено.

"Чесно кажучи, я не уявляю, як із Путіним можна домовитися про гарантії, які виключали б фактичне захоплення України, виключали її підпорядкування Москві. Але ж йдеться саме про це", - сказав російський правозахисник.

Війна Росії проти України

24 лютого російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спецоперації". Її метою нібито була "демілітаризація та денацифікація України", щоб захистити "народ Донбасу". Диктатор закликав ЗСУ скласти зброю та змиритися з присутністю окупаційної армії на території України, якщо цього не станеться, то нібито буде "жорстка реакція".

Проте ЗСУ не зрадили народу України та від перших днів сміливо захищають нашу державу. Сили оборони провели успішні наступи в північних областях, на Херсонщині та Харківщині.

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