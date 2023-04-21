Україна до кінця 2023 року може виграти війну: генерал Годжес назвав умову

За словами Бена Годжеса, під час контрнаступу ЗСУ українські військові можуть спробувати перерізати сухопутний коридор Росії до Криму.

Контрнаступ Збройних сил України може початися вже за кілька тижнів. А війна може закінчитися до кінця 2023 року.

Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі, генерал Бен Годжес. За його словами, під час контрнаступу ЗСУ українські військові можуть спробувати перерізати сухопутний коридор Росії до Криму.

Про це пише DW.

Генерал вважає, що ЗСУ можуть спробувати пробити оборону окупантів на вузькому відрізку південного фронту. Потім наші захисники можуть дійти до Азовського моря, перерізати сухопутний коридор Росії до Криму і розпочати ізоляцію півострова.

Після цього, на думку Годжеса, українські військові можуть бити по важливих об’єктах росіян у Криму за допомогою HIMARS та іншої високоточної далекобійної зброї.

"Це початок кінця для росіян у Криму", – зазначив він.

За словами Годжеса, якщо плани України пройдуть успішно, то наша держава може перемогти у війні до кінця 2023 року. Однак є умова – для досягнення такого результату потрібне надання необхідної зброї західними партнерами.

Нагадаємо, у Міноборони України заявили, що не оголошуватимуть про початок контрнаступу, однак певні дії на фронті вже відбуваються.

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