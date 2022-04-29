Україна додатково отримає майже 500 млн євро від Світового банку: куди буде спрямовано грант

Україна додатково отримає майже 500 млн євро від Світового банку: куди буде спрямовано грант

У рамках додаткової угоди Україна отримає від Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки додаткові грантові кошти (в межах одного гранту) в сумі 495 млн євро.

Україна отримає додатково 495 млн євро грантових коштів з Цільового фонду Світового банку. Зміну до угоди підписали міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку Аруп Банерджі.

Про це у п'ятницю, 29 квітня, повідомляє пресслужба Мінфіну.

У рамках цієї додаткової угоди Україна отримає від Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки додаткові грантові кошти (в межах одного гранту) в сумі 495 млн євро.

"Грант буде спрямовано до загального фонду державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в повідомленні.

Грант буде надано Україні з Цільового фонду Світового банку в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення.

Раніше президент Світового банку Девід Малпасс оцінив фізичний збиток українським будівлям та інфраструктурі через вторгнення Росії. Він досяг приблизно 60 мільярдів доларів і зростатиме в міру продовження війни.

Світовий банк готує пакет у 3 мільярди доларів фінансової підтримки для України

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